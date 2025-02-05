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Скоро, но не за один день. Экстрасенс назвала дату завершения СВО

Скоро, но не за один день. Экстрасенс назвала дату завершения СВО

Первые сигналы завершения специальной военной операции мы увидим уже в ближайшие месяцы.В новостном пространстве усиливаются слухи о том, что совсем скоро могут начаться переговоры по завершению специальной военной операции на Украине.

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