Я на субботнике, а ты?

Свой вклад в общее дело внес дружный коллектив Избирательной комиссии ЯНАО. Ранним субботним утром ответственные салехардцы вышли на берег реки Полябта, чтобы очистить от мусора любимое место отдыха горожан.
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