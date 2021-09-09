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Какой будет следующая пандемия?

Проанализировали частоту прошлых вспышек таких заболеваний, как оспа, холера, тиф и грипп исследователи пришли к выводу, что с каждым годом вероятность возникновения пандемии подобной COVID-19 составляет около 2%, то есть два раза в сто лет ☠.

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