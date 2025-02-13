Выгонять подрядчика со стройплощадки «Луми-2» пришлось с полицией

Со строившим спортивный комплекс в Петрозаводске подрядчиком расторгли контракт из-за срыва сроков, но передавать объект он не хотел Контракт с подрядчиком, занимавшимся строительством второй очереди спортивного комплекса «Луми», пришлось расторгнуть.
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