Грузия между Украиной и Белоруссией

АС

Анатолий Страшко

Что должна делать Россия в данной ситуации? Как помочь трезвомыслящим грузинам? Или пусть вершат дела сопливые , науськиваемые забугорными спецами? Интересно, в Грузии им, этим сопливым, рассказывали о кружевных трусиках и венской опере, обещанных хохлам. И к чему именно это и привело. А как скакали, как радовались, как орали "москаляку на гиляку"!! Докричались. Гиляки там будут. Только кто на них висеть будет? Грузины, вы ведь мудрый народ. Ещё царица Тамара это подтвердила. Убирайте шваль типа сумасшедшего Сукишвили. Ведь сумели в нужное место его определить.