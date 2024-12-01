Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Грузия между Украиной и Белоруссией

Грузия между Украиной и Белоруссией

Саломе Зурабишвили заявила, что поскольку выборы недействительны и парламент нелегитимен, то срок полномочий ее президентства 14 декабря не истекает.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Что должна делать Россия в данной ситуации? Как помочь трезвомыслящим грузинам? Или пусть вершат дела сопливые , науськиваемые забугорными спецами? Интересно, в Грузии им, этим сопливым, рассказывали о кружевных трусиках и венской опере, обещанных хохлам. И к чему именно это и привело. А как скакали, как радовались, как орали &quot;москаляку на гиляку&quot;!! Докричались. Гиляки там будут. Только кто на них висеть будет? Грузины, вы ведь мудрый народ. Ещё царица Тамара это подтвердила. Убирайте шваль типа сумасшедшего Сукишвили. Ведь сумели в нужное место его определить.
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17 час.
лл
лина любимцева
С какого черта &quot;выборы не легитимны&quot;?!! С каких пьяных глаз Зурабишвили...   После окончания ее  срока президентства ЕЕ НУЖНО СУДИТЬ  ЗА РАЗЖИГАНИЕ БЕСПОРЯДКОВ В ГРУЗИИ!!
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14 час.
Надежда Петракова
В тюрьму эту засланную вражину Соломе за разжигание беспорядков и подстрекание молодежи на не понимание текущего момента(
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10 час.

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