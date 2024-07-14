На Дональда Трампа, предположительно, совершено покушение. Во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой 45-й президент США получил ранение правого уха.
На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании, он ранен в ухо
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
США мафиозная страна. Напоминает мне ЮКОС во времена Ходорковского. Все там были в шоколаде и все были довольны, даже трудяги вплоть до уборщиц. Все, кроме России. Так и в США -все довольны были, пока грабили. Все кроме планеты Земля. Ну, и где ЮКОС с Ходорковским? Там же и США с обамами да байденами будут. Не сомневайтесь!
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11 час.
ИИ
Иван Иваныч
"Джо Байден осудил стрельбу на митинге..." а что ему оставалось то, если его человек промазал? Теперь только осуждать!)))
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11 час.
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