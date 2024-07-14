На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании, он ранен в ухо

АС

Анатолий Страшко

США мафиозная страна. Напоминает мне ЮКОС во времена Ходорковского. Все там были в шоколаде и все были довольны, даже трудяги вплоть до уборщиц. Все, кроме России. Так и в США -все довольны были, пока грабили. Все кроме планеты Земля. Ну, и где ЮКОС с Ходорковским? Там же и США с обамами да байденами будут. Не сомневайтесь!