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На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании, он ранен в ухо

На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании, он ранен в ухо

На Дональда Трампа, предположительно, совершено покушение. Во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой 45-й президент США получил ранение правого уха.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
США мафиозная страна. Напоминает мне ЮКОС во времена Ходорковского. Все там были в шоколаде и все были довольны, даже трудяги вплоть до уборщиц. Все, кроме России. Так и в США -все довольны были, пока грабили. Все кроме планеты Земля. Ну, и где ЮКОС с Ходорковским? Там же и США с обамами да байденами будут. Не сомневайтесь!
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11 час.
ИИ
Иван Иваныч
&quot;Джо Байден осудил стрельбу на митинге...&quot; а что ему оставалось то, если его человек промазал? Теперь только осуждать!)))
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11 час.

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