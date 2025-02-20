Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Конечно, война же идет не на территории Западной Европы...  А то Подлобритания требует, чтобы Россия  "вывела свои во...Европа против зав...
  • лина любимцева
    Правильно! Должна быть ТОЛЬКО капитуляция Украины.«Дал 3 недели»: в...
  • Maxim
    Уж если свои же пособия сперли, о чем говорить.. Можем к себе в ГУЛАГ - принять: СШХ/Белкомур строить..Маск рассказал, г...

В ЕС опасаются, что США отменят санкции против России

В ЕС опасаются, что США отменят санкции против России

Европейские дипломаты получают сигналы о том, что США пока не намерены снимать санкции с России, однако в связи с непоследовательностью Вашингтона в ЕС опасаются, что США все же отменят рестрикции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх