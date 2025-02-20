В ЕС опасаются, что США отменят санкции против России

Европейские дипломаты получают сигналы о том, что США пока не намерены снимать санкции с России, однако в связи с непоследовательностью Вашингтона в ЕС опасаются, что США все же отменят рестрикции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
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