Скончалась любимая зрителями актриса Жандира Мартини из сериала "Клон"

Бразильская артистка умерла от рака легких в возрасте 78 лет.Бразильская актриса, драматург и кинорежиссер Жандира Мартини, известная отечественному зрителю благодарю сериалу "Клон", скончалась от рака легких в возрасте 78 лет.
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