История и археология: Как подавивший Кронштадт маршал Тухачевский ходил на тамбовских крестьян в химатаку

В разгар Гражданской войны в 1920-х Тамбовщину охватил крестьянский бунт против советской власти. На подавление партизанского восстания атамана Антонова пришлось бросить полноценные силы Красной армии.
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