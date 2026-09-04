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Татар-информ

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Четыре инструктора татарстанского Центра «ВОИН» принимают участие в ВЭФ

Четыре инструктора татарстанского Центра «ВОИН» принимают участие в ВЭФ

Фото: пресс-служба Центра «ВОИН» Четыре инструктора татарстанского филиала Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» принимают участие в XI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

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