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Парламентская газета

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Мобильный телефон доведет до гауптвахты

Мобильный телефон доведет до гауптвахты

За использование смартфонов и планшетов в зоне специальной военной операции будет полагаться дисциплинарный арест, но только в том случае, если это самое использование не было продиктовано необходимостью выполнить ту или иную боевую задачу.

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