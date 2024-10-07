Мобильный телефон доведет до гауптвахты

За использование смартфонов и планшетов в зоне специальной военной операции будет полагаться дисциплинарный арест, но только в том случае, если это самое использование не было продиктовано необходимостью выполнить ту или иную боевую задачу.
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