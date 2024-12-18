Тренер мужа Анны Седоковой опустил его

Тренер мужа певицы Анны Седоковой, Янисе Тимме высказался о его самоубийстве. В начале декабря директор детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс высказался о муже Анны Седоковой, Янисе Тимме, отметив, что баскетболист потерял все, что мог.
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