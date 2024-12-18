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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Тренер мужа Анны Седоковой опустил его

Тренер мужа певицы Анны Седоковой, Янисе Тимме высказался о его самоубийстве.   В начале декабря директор детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс высказался о муже Анны Седоковой, Янисе Тимме, отметив, что баскетболист потерял все, что мог.

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