Тренер мужа Анны Седоковой опустил его

Тренер мужа певицы Анны Седоковой, Янисе Тимме высказался о его самоубийстве. В начале декабря директор детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс высказался о муже Анны Седоковой, Янисе Тимме, отметив, что баскетболист потерял все, что мог.