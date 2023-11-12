Бог и Дьявол в телах толстых домашних котов в первом трейлере мультсериала п...

Бог и Дьявол в телах толстых домашних котов в первом трейлере мультсериала по настолке “Взрывные котята”Динамичный взгляд на “Взрывных котят” стал одним из самых ярких событий недели Geeked от Netflix, в рамках которой был представлен минутный тизер предстоящей анимационной комедии для взрослых.