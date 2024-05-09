Ленивые пельмени: обваливаем в муке и варим

Ленивые пельмени готовятся за считанные минуты. В отличие от обычных пельменей, которые требуют полдня на кухне, в ленивых самым сложным моментом будет скатать шарики из фарша, а их вкус будет ничуть не хуже.
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