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Пособие при рождении ребенка хотят увеличить до 50 тыс. рублей

В Госдуме обсуждают предложение о повышении размера единоразового пособия при рождении ребенка. Группа депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым предлагает увеличить сумму до 50 тыс.

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