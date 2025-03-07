Пособие при рождении ребенка хотят увеличить до 50 тыс. рублей

В Госдуме обсуждают предложение о повышении размера единоразового пособия при рождении ребенка. Группа депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым предлагает увеличить сумму до 50 тыс.
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