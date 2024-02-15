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Присутствуют намеки на рост: эксперты дали прогноз по ключевой ставке ЦБ

Присутствуют намеки на рост: эксперты дали прогноз по ключевой ставке ЦБ

Заседание ЦБ по ключевой ставке состоится уже 16 февраля. Оно станет первом в 2024 году. Большинство аналитиков, опрошенных «МК», считают, что Банк России оставит главный свой показатель на текущем уровне в 16%.

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