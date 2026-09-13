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Царьград

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В Новосибирской области число стобалльников ЕГЭ выросло вдвое до 108

В Новосибирской области число стобалльников ЕГЭ выросло вдвое до 108

В Новосибирской области по итогам ЕГЭ 2026 года зафиксирован двукратный рост числа стобалльников: максимальный результат получили 108 выпускников, тогда как годом ранее их было вдвое меньше.

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