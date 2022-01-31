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Медитация и валерьянка: китайский совет дня на понедельник, 31 января

Медитация и валерьянка: китайский совет дня на понедельник, 31 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 31 января? Последний день января должен быть довольно скучным.

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