Медитация и валерьянка: китайский совет дня на понедельник, 31 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 31 января? Последний день января должен быть довольно скучным.