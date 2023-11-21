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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вирер, Виттоцци, Хофер и Джакомель вошли в состав сборной Италии на этап Кубка мира в Эстерсунде

Соревнования пройдут в шведском Эстерсунде с 25 ноября по 3 декабря. Сборная Италии Женщины Доротея Вирер Лиза Виттоцци Самуэла Комола Беатриче Трабукки Ханна Аухенталлер Ребекка Пасслер Мужчины Лукас Хофер Патрик Браунхофер Дидье Бьона Томмазо Джакомель Элия Дзени Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

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