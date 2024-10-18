Бывшая телеведущая Курбангалеева* обжаловала в суде статус иноагента

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала в Замоскворецком суде Москвы статус иноагента. На нее было заведено уголовное дело о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии