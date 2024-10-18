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Татар-информ

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Бывшая телеведущая Курбангалеева* обжаловала в суде статус иноагента

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала в Замоскворецком суде Москвы статус иноагента. На нее было заведено уголовное дело о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии.

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