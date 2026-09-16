Оспаривание нескольких платежей поставщику: почему нельзя оценивать требование одной суммой

Статья посвящена выбору позиции поставщика при оспаривании нескольких платежей покупателя-банкрота. На примере показано, почему требование управляющего нельзя оценивать как единую сумму, как разграничить платежи по риску и в каких случаях поставщику следует защищать операцию либо оценивать урегулирование.