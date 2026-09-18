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Царьград

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Анастасия Ракова сообщила о рекордных свадьбах в Москве в 2026 году

Анастасия Ракова сообщила о рекордных свадьбах в Москве в 2026 году

Летний свадебный сезон 2026 года в Москве стал рекордным за десятилетие. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что более 41 тысячи пар сочетались браком, причём половина церемоний прошла в дворцах бракосочетания, а "Новые адреса счастья" выбрали свыше 8 тысяч пар.

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