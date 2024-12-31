Нина Прудникова: «С новым 2025 годом Победы!»

Уважаемые жители и гости города-героя Севастополь! Многоуважаемые родные и близкие наших воинов, находящихся в зоне Специальной военной операции! Дорогие наши Защитники России! От имени Севастопольского Регионального отделения Бессмертного полка России и РПОО «Бессмертный полк-Севастополь» поздравляю вас с наступающим 2025 годом! От всей души искренне желаю, чтобы 2025 год стал годом нашей Великой Победы.