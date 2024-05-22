Реальная военная мощь Москвы и Пекина оказалась выше, чем предполагали в Вашингтоне

1,4K прочитали В течение длительного времени аналитики Запада сосредотачивали свое внимание на сравнении финансовых показателей, делая это центральным аспектом анализа стран, не выступающих в роли американских союзников.
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