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Татар-информ

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Раис РТ принял участие в церемонии подписания деклараций на «Comtrans-2026»

Раис РТ принял участие в церемонии подписания деклараций на «Comtrans-2026»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания деклараций о намерениях организовать промышленное производство раздаточных коробок в Саратове на выставке коммерческого транспорта «Comtrans-2026».

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