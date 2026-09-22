Раис РТ принял участие в церемонии подписания деклараций на «Comtrans-2026»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания деклараций о намерениях организовать промышленное производство раздаточных коробок в Саратове на выставке коммерческого транспорта «Comtrans-2026».
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