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Пользователи новых наушников AirPods Pro 2 возмущены уведомлением о необходимости замены батареи

Пользователи новых наушников AirPods Pro 2 возмущены уведомлением о необходимости замены батареи

Некоторые пользователи новых беспроводных наушников AirPods Pro 2 сообщают, что с первого дня использования получили сообщения о необходимости скорейшей замены аккумуляторов наушников.

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