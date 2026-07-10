Позднякова: на Москву обрушатся ливни и грозы, но не калининградский шторм

В предстоящие выходные на Москву обрушатся дожди с грозами, сильный ветер и град. За два дня выпадет половина месячной нормы осадков, однако опасения по поводу того, что до столицы дойдет калининградский шторм, не подтвердятся, заверила в беседе с НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.