Позднякова: на Москву обрушатся ливни и грозы, но не калининградский шторм

В предстоящие выходные на Москву обрушатся дожди с грозами, сильный ветер и град. За два дня выпадет половина месячной нормы осадков, однако опасения по поводу того, что до столицы дойдет калининградский шторм, не подтвердятся, заверила в беседе с НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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