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IDEX обнаружила вольфрам при бурении медного проекта в Айдахо в США

IDEX обнаружила вольфрам при бурении медного проекта в Айдахо в США

Канадская горнодобывающая компания IDEX Metals (TSXV: IDEX; OTCQB: IDXMF), ведущая разведку в перспективном Медном поясе Айдахо, получила результаты повторного анализа двух буровых скважин на участке Kismet проекта Freeze — и обнаружила нечто неожиданное: широкую вольфрамовую минерализацию, ранее упущенную из-за ограничений стандартной методики.

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