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Реквием по химере

Реквием по химере

Может вы не заметили, или невнимательно слушали, но Путин в своей речи на Соборе фактически подводил теоретическую базу под прекращение существования химеры по названию «украина».

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Комментарии
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Николай Черногорец
Не говори &quot;гоп&quot;, пока не перепрыгнешь! Когда-то единый народ веками(!) разделялся на три родственные ветви, и теперь века (ну, может, один) потребуются, чтобы эти ветви срослись в один ствол. И три народа снова станут одним только в едином государстве (кстати,  России и Белоруссии давно уже пора, но всё почему-то никак). Канат становится прочным, а в нём переплетены отдельные верёвки, так и народы. Так что это долгий исторический процесс. А от конкретных исторических личностей, роль которых в истории не подвергается сомнению, сейчас зависит уничтожение укронацистского режима, денацификация ВСЕЙ территории б. УССР, а для начала прекратить все разговоры о готовности к переговорам ( с кем, с укронацистами или их последышами?!). О чем, кстати, переговоры?!?! О замораживании лбс или даже возврате в Россию Левобережья? Нет! Только принятие акта о полной капитуляции всу и самороспуске всех высших органов власти. Вот только тогда будет заложена основа для будущего воссоединения братских славянских народов. Тогда наши потомки и скажут &quot; гоп&quot;.
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11 час.
Евгений МакЛауд
ну поляки, это просто ресурс который использует ватикан и жидоанглосаксы в стремлении уничтожить русских как нацию и Россию как государство.
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9 час.
Владимир Терентьев
&quot;Работа предстоит немалая&quot;, но в белых перчатках ничего не получится.
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9 час.

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