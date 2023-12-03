Реквием по химере

Николай Черногорец

Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь! Когда-то единый народ веками(!) разделялся на три родственные ветви, и теперь века (ну, может, один) потребуются, чтобы эти ветви срослись в один ствол. И три народа снова станут одним только в едином государстве (кстати, России и Белоруссии давно уже пора, но всё почему-то никак). Канат становится прочным, а в нём переплетены отдельные верёвки, так и народы. Так что это долгий исторический процесс. А от конкретных исторических личностей, роль которых в истории не подвергается сомнению, сейчас зависит уничтожение укронацистского режима, денацификация ВСЕЙ территории б. УССР, а для начала прекратить все разговоры о готовности к переговорам ( с кем, с укронацистами или их последышами?!). О чем, кстати, переговоры?!?! О замораживании лбс или даже возврате в Россию Левобережья? Нет! Только принятие акта о полной капитуляции всу и самороспуске всех высших органов власти. Вот только тогда будет заложена основа для будущего воссоединения братских славянских народов. Тогда наши потомки и скажут " гоп".