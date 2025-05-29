Правила пропуска автомобилей со спецсигналами предлагают поменять в Минтрансе

Министерство транспорта Российской Федерации предлагает изменить Правила дорожного движения (ПДД) в части ужесточения требований к водителям, столкнувшимся на пути со спецтранспортом: скорой помощью, пожарными, полицией и другими службами с мигалками.
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