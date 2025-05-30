Эксперт предсказывает изменения дизайна долларовых купюр к 2026 году

Отличить долларовые купюры старого образца от новых может даже неспециалист, а знание этих отличий важно, чтобы приобрести в обменнике ту валюту, которую примут в любой стране мира, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
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