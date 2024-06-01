´Выпуск в школу´.

Выпускной бал в детском саду - это самый трогательный, самый незабываемый из всех праздников. Радостно педагогам от того, что их воспитанники переходят на новую жизненную ступеньку, а грустно - что приходится расставаться с такими милыми, уже ставшими родными ребятами.