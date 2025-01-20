Непотопляемый Чубайс?

Как смогут проверить прошедшие 10 лет деятельности Чубайса, если по Закону бухгалтерские документы хранятся не более 5 лет (за исключением лицевых счетов по зарплате)?

Владимир Петросов

Если бы в сентябре 2023 года Владимир Путин, выступая на ВЭФ произнёс фразу «Зачем он это делает, я не понимаю. Чушь какая-то» другим тоном, то тогда наши силовики задницы себе порвали бы, но достали Чубайса из под земли. Но тут самое главное это - ЕСЛИ БЫ.