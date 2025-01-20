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Непотопляемый Чубайс?

Непотопляемый Чубайс?

Бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск    Как сообщил в минувшую пятницу ТАСС, бывшего зампреда правления «Роснано» Олега Киселева и главу дочерней компании «Роснано капитал» Ирину Рапопорт объявили в международный розыск.

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Комментарии
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Александр Матвеев
Как смогут проверить прошедшие 10 лет деятельности Чубайса, если по Закону бухгалтерские документы хранятся не более 5 лет (за исключением лицевых счетов по зарплате)?
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3 час.
Владимир Петросов
Если бы в сентябре 2023 года Владимир Путин, выступая на ВЭФ произнёс фразу «Зачем он это делает, я не понимаю. Чушь какая-то» другим тоном, то тогда наши силовики задницы себе порвали бы, но достали Чубайса из под земли. Но тут самое главное это - ЕСЛИ БЫ.
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2 час.
LD
Leon Dan
О рыжем надо грантушке вопросы задавать. Вызвать и позадавать. Кто отпустил? Кто прикрывал? Кто защищает? Как такое может быть.
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1 час.

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