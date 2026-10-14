«Геополитическая растяжка»: зачем Трамп выпрашивает перемирие на Украине

Администрация Дональда Трампа попала в довольно сложное положение, которое условно можно назвать «геополитической растяжкой»: ей нужно вести одновременно два конфликта – на Украине и Ближнем Востоке.
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