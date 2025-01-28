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ВСУ попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке

ВСУ попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке. Об этом сообщил военный, установивший в центре поселка триколор РФ, стрелок 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Талыш, передает ТАСС.

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