Командир отделения Сергей Тиунов из 228-го гвардейского мотострелкового полка прошел 25 километров с ранением в грудь за пять дней, после выполнения задания в составе группировки войск "Центр".
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