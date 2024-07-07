Посол РФ: Запад упорно борется за то, чтобы повернуть вспять колесо истории

Запад делает всё возможное для сохранения своего мирового господства, заявил российский посол в Китае Игорь Моргулов 7 июля в ходе панельной дискуссии по перспективам БРИКС на Форуме глобального мира в Университете Цинхуа.
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