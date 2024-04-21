Турфирмы РФ зафиксировали растущий спрос на шенгенские визы и поездки в Европу

Туристические фирмы отмечают возрождение интереса к поездкам в Европу. Об этом пишет издание «РБК». В этом году спрос на страны Европейского союза увеличился на 10-15% по сравнению с низкими показателями прошлого года.
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