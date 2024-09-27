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В США отказались называть удары Израиля по Бейруту эскалацией

В США отказались называть удары Израиля по Бейруту эскалацией

В США считают, что ракетные удары Израиля по территории Бейрута не являются эскалацией. Об этом 27 сентября на регулярном брифинге для журналистов сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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