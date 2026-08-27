Жителям Волгоградской области стало проще накопить на переезд из однушки в собственную двушку 🤑🤑🤑 За три месяца срок расширения жилплощади сократился на 0,6 месяца до 13,7.
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Жителям Волгоградской области стало проще накопить на переезд из однушки в собственную двушку 🤑🤑🤑 За три месяца срок расширения жилплощади сократился на 0,6 месяца до 13,7.
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