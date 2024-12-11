В Петербурге четверых парней задержали за помощь телефонным мошенникам

В Петербурге задержали группу молодых людей, подозреваемых в содействии телефонным мошенникам.Петербургские стражи порядка задержали компанию молодых людей, которых подозревают в содействии телефонным мошенникам, работающим за границей.
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