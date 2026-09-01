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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паредес об уходе Месси из сборной: «Я думал, что готов, но это оказалось не так. Аргентина всегда будет тебе благодарна. Люблю тебя, коротышка»

Полузащитник сборной Аргентины и « Бока Хуниорс » Леандро Паредес обратился к Лионелю Месси, завершившему карьеру в национальной команде.

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