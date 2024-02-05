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СССР-Россия

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  • Александр Денисов
    Чухонцы совсем с ума слезли от собственного счастья. Вот почему дедушка Ленин чухонцем-косарем прикидывался, да потом...Финны бастуют от ...
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    Ха ха ха , от  ,,СЧАСТЬЯ,,  БАСТУЮТ УЩЕРБНЫЕ , они так  ,,СЧАСТЛИВЫ,,  что решили  НЕ ТДТИ  на работу ....!!! Со  СЧА...Финны бастуют от ...

Финны бастуют от избытка счастья?

Финны бастуют от избытка счастья?

  Помните, как в известном фильме разгорячённый Иван Васильевич воскликнул: «Танцуют все!» Примерно так сейчас можно воскликнуть о ситуации в Финляндии: «Бастуют все!».

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Сколько волка не корми.....
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15 час.
Гарий Щерба
Ха ха ха , от  ,,СЧАСТЬЯ,,  БАСТУЮТ УЩЕРБНЫЕ , они так  ,,СЧАСТЛИВЫ,,  что решили  НЕ ТДТИ  на работу ....!!! Со  СЧАСТЬЕМ  вас , ГЕЙРОПЕЙСКИЕ  ФИНСКИЕ ТУГОДУМЫ  ......
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3 час.
Александр Денисов
Чухонцы совсем с ума слезли от собственного счастья. Вот почему дедушка Ленин чухонцем-косарем прикидывался, да потому, что таких чухонцев-гастробайтеров у каждого приличного слесаря с Сестрорецкого завода было. Подождем. Но о покупке косы задумался...
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