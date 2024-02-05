Финны бастуют от избытка счастья?

Ха ха ха , от ,,СЧАСТЬЯ,, БАСТУЮТ УЩЕРБНЫЕ , они так ,,СЧАСТЛИВЫ,, что решили НЕ ТДТИ на работу ....!!! Со СЧАСТЬЕМ вас , ГЕЙРОПЕЙСКИЕ ФИНСКИЕ ТУГОДУМЫ ......

Александр Денисов

Чухонцы совсем с ума слезли от собственного счастья. Вот почему дедушка Ленин чухонцем-косарем прикидывался, да потому, что таких чухонцев-гастробайтеров у каждого приличного слесаря с Сестрорецкого завода было. Подождем. Но о покупке косы задумался...