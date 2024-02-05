Помните, как в известном фильме разгорячённый Иван Васильевич воскликнул: «Танцуют все!» Примерно так сейчас можно воскликнуть о ситуации в Финляндии: «Бастуют все!».
Финны бастуют от избытка счастья?
Комментарии
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Анатолий Витушкин
Сколько волка не корми.....
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15 час.
Гарий Щерба
Ха ха ха , от ,,СЧАСТЬЯ,, БАСТУЮТ УЩЕРБНЫЕ , они так ,,СЧАСТЛИВЫ,, что решили НЕ ТДТИ на работу ....!!! Со СЧАСТЬЕМ вас , ГЕЙРОПЕЙСКИЕ ФИНСКИЕ ТУГОДУМЫ ......
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3 час.
Александр Денисов
Чухонцы совсем с ума слезли от собственного счастья. Вот почему дедушка Ленин чухонцем-косарем прикидывался, да потому, что таких чухонцев-гастробайтеров у каждого приличного слесаря с Сестрорецкого завода было. Подождем. Но о покупке косы задумался...
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17 мин.
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