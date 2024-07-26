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За Крым заплачено сполна еще Александром III

За Крым заплачено сполна еще Александром III

Президентская библиотека опубликовала документы, согласно которым Российская империя приобрела Крым у султана и крымского хана за 233 тонны серебра 21 июля исполнилось 250 лет со дня подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора.

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Комментарии
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igor kim
Да и Прибалтику Петр 1 тоже выкупил у Швеции, так что прибалты должны вернуть России выкуп за свое отсоединение.
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4 час.
Natalija Osminina
А чего далеко ходить- возьмем ближайшее время- сколько Москва вложила в &quot;витрину&quot; - вот их и надо было выплатить перед отбытием в свободное плавание.
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Крым по сути никогда и не был украинском, поскольку до середины 80-х годов все развитие Крыма шло за счет средств из Москвы. Украина никогда ничего в Крым не вкладывала.
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1 час.

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