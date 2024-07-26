За Крым заплачено сполна еще Александром III

igor kim Да и Прибалтику Петр 1 тоже выкупил у Швеции, так что прибалты должны вернуть России выкуп за свое отсоединение.

Natalija Osminina А чего далеко ходить- возьмем ближайшее время- сколько Москва вложила в "витрину" - вот их и надо было выплатить перед отбытием в свободное плавание.