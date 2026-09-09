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МЭР: турпоток между Россией и Вьетнамом может достичь 1,5 млн поездок в год

МЭР: турпоток между Россией и Вьетнамом может достичь 1,5 млн поездок в год

Туристический поток между Россией и Вьетнамом к концу 2026 года может достичь 1,5 млн поездок благодаря отмене виз для вьетнамских граждан, сообщили в Минэкономразвития.

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