Джейк Пол: «Крис Рок не выдвинул обвинения, а Колби Ковингтон выдвинул, лол»

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Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол прокомментировал инцидент на церемонии «Оскар». Напомним, что актер Уилл Смит дал ведущему церемонии Крису Року пощечину за шутку о своей супруге.