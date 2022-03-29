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Джейк Пол: «Крис Рок не выдвинул обвинения, а Колби Ковингтон выдвинул, лол»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол прокомментировал инцидент на церемонии «Оскар». Напомним, что актер Уилл Смит дал ведущему церемонии Крису Року пощечину за шутку о своей супруге.

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