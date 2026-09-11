Имущество родственников «золотой» судьи Хахалевой изъяли в пользу государства. Что сейчас известно о бывшей служительнице Фемиды?Краснодарский краевой суд окончательно подтвердил, что имущество семьи бывшей судьи Елены Хахалевой перейдет в доход государства.