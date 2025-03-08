МО РФ: за годы ВОВ около 150 тысяч женщин получили медали и ордена

За мужество, самоотверженность и героизм, проявленные во время Великой Отечественной войны, различные медали и ордена получили 150 тысяч женщин, 96 из них стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии