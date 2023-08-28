В избиркоме ЛНР заявили о готовности принять иностранных наблюдателей на выборах

Избирательная комиссия ЛНР готова принять на предстоящих выборах в сентябре иностранных наблюдателей, при этом информации об обращениях представителей других государств пока нет, сообщила «Известиям» глава регионального избиркома Елена Кравченко.
Избирательная комиссия ЛНР готова принять на предстоящих выборах в сентябре иностранных наблюдателей, при этом информации об обращениях представителей других государств пока нет, сообщила «Известиям» глава регионального избиркома Елена Кравченко.
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