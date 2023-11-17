Немного о личном.

Оказывается, 16 ноября – международный день борьбы с анорексией. Как человек, переживший это, поделюсь своим главным выводом на тему “а как Вообще Остановить Человека, Который Решил Худеть, как ему Помочь”.
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